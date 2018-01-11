У Омурбека Текебаева скачет давление. Депутаты просят перевести его в больницу

Группа депутатов парламента просит руководство Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН) перевести осужденного экс-парламентария Омурбека Текебаева из ИК №47 в обычную больницу. Об этом сообщил журналистам член фракции «Онугуу-Прогресс» Исхак Масалиев.
По его словам, он тоже подписал обращение, поскольку состояние здоровья Омурбека Текебаева требует обследования.
Исхак Масалиев сообщил, что ранее посещал опального политика.
«Когда я встречался с ним перед Новым годом, он говорил о давлении, что оно скачет то вверх, то вниз. Да и возраст, и ситуация. В этой связи необходимо провести медицинское обследование, нужно следить за здоровьем», — сказал Исхак Масалиев, отметив, что исполнение приговора суда никто не отменяет, но состояние здоровья лидера партии «Ата Мекен» нужно проверить специалистам.
Ранее лидер партии «Ар-Намыс» Феликс Кулов также посетил Омурбека Текебаева и отметил, что тот фактически изолирован в целях безопасности.
Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов признаны виновными и приговорены к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Суд применил в отношении Текебаева амнистию. Срок наказания сократят. Ранее сообщалось, что политику придется провести в колонии 4,5 года из назначенных восьми.