11:28
+7
USD 69.70
EUR 82.04
RUB 1.18
Общество

Сколько сидеть на нарах Омурбеку Текебаеву? Считают специалисты

Фото ИА «24.kg». Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов на оглашении приговора в Первомайском районном суде Бишкека

В Государственной службе исполнения наказаний (ГСИН) посчитают, сколько из назначенного судом срока (восемь лет) сидеть в колонии экс-депутату парламента Омурбеку Текебаеву.  В отношении него Верховный суд применил амнистию от 2011 года.

В ГСИН, отвечая на вопросы ИА «24.kg», отметили, что неверно утверждать, что осужденный Текебаев  отсидит только 4,5 года. 

«Как только поступит решение Верховного суда, специальный отдел высчитает окончательный срок с учетом всех показателей, озвученных судом, включая амнистию, и объявит количество времени, которое Омурбек Текебаев проведет в заключении», - рассказали в ГСИН. 

Омурбек Текебаев и бывший глава МЧС Дуйшенкул Чотонов приговорены к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными в коррупции. 
Ссылка:
просмотров: 737
Версия для печати
Материалы по теме
Райкан Тологонов будет отбывать срок в колонии в № 47. Там уже сидит Текебаев
Как кормить детей? Юрист Текебаева оспорит арест ее зарплаты, наложенный судом
Наркотики, изнасилование, экстремизм. Имам из Сузака получил 21 год тюрьмы
Адвокат Омурбека Текебаева сохранит лицензию
Будет сидеть. Верховный суд оставил приговор Текебаеву в силе
Дело Текебаева. Адвокаты просят Верховный суд оправдать своих подзащитных
Совбез проверил деятельность Минэкономики Кыргызстана: 21 коррупционный риск
Чиновник заверяет: Коррупцию при выдаче водительских удостоверений искоренили
Тологонов отказался обжаловать приговор районного суда в высшей инстанции
Дело Текебаева. Адвокат заявил отвод прокурору
Популярные новости
Письмо потомкам из&nbsp;далекого 1967 года вскрыли сегодня в&nbsp;Бишкеке Письмо потомкам из далекого 1967 года вскрыли сегодня в Бишкеке
Дети адвоката Текебаева останутся без хлеба. Суд наложил арест на&nbsp;ее&nbsp;зарплату Дети адвоката Текебаева останутся без хлеба. Суд наложил арест на ее зарплату
Уникальная коллекция кукол в&nbsp;Бишкеке поразила историка моды Александра Васильева Уникальная коллекция кукол в Бишкеке поразила историка моды Александра Васильева
Генпрокуратура выяснила, как у&nbsp;сотрудника ГКНБ оказалась угнанная машина Генпрокуратура выяснила, как у сотрудника ГКНБ оказалась угнанная машина
Бизнес
MegaCom вновь радует своих абонентов приятными бонусами MegaCom вновь радует своих абонентов приятными бонусами
Только 24&nbsp;ноября скидка на&nbsp;O!Phone 4G&nbsp;&mdash; 60&nbsp;процентов Только 24 ноября скидка на O!Phone 4G — 60 процентов
Beeline второй год подряд признан лучшим работодателем в&nbsp;Центральной Азии Beeline второй год подряд признан лучшим работодателем в Центральной Азии
Больше 4G-интернета: Вы&nbsp;просили&nbsp;&mdash; мы&nbsp;сделали! Больше 4G-интернета: Вы просили — мы сделали!