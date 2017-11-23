Сколько сидеть на нарах Омурбеку Текебаеву? Считают специалисты

В Государственной службе исполнения наказаний (ГСИН) посчитают, сколько из назначенного судом срока (восемь лет) сидеть в колонии экс-депутату парламента Омурбеку Текебаеву. В отношении него Верховный суд применил амнистию от 2011 года.

В ГСИН, отвечая на вопросы ИА «24.kg», отметили, что неверно утверждать, что осужденный Текебаев отсидит только 4,5 года.

«Как только поступит решение Верховного суда, специальный отдел высчитает окончательный срок с учетом всех показателей, озвученных судом, включая амнистию, и объявит количество времени, которое Омурбек Текебаев проведет в заключении», - рассказали в ГСИН.

Омурбек Текебаев и бывший глава МЧС Дуйшенкул Чотонов приговорены к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными в коррупции.