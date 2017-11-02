Из Казахстана начал поступать уголь на ТЭЦ Бишкека. Накануне прибыло шесть вагонов, сегодня утром еще девять. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил вице-премьер-министр Кыргызстана Дуйшенбек Зилалиев.

По его словам, в ноябре ожидаются поставки порядка 100 тысяч тонн твердого топлива из соседней страны. В ближайшие десять дней в Кыргызстан прибудет 106 вагонов с углем.

Напомним, ранее Дуйшенбек Зилалиев сообщил, что этот отопительный сезон ТЭЦ Бишкека проведет без импортного угля. Это было связано с временным запретом на экспорт угля в Казахстане.