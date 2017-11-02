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Власть

Из Казахстана начал поступать уголь на ТЭЦ Бишкека

Из Казахстана начал поступать уголь на ТЭЦ Бишкека. Накануне прибыло шесть вагонов, сегодня утром еще девять. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил вице-премьер-министр Кыргызстана Дуйшенбек Зилалиев.

По его словам, в ноябре ожидаются поставки порядка 100 тысяч тонн твердого топлива из соседней страны. В ближайшие десять дней в Кыргызстан прибудет 106 вагонов с углем.

Напомним, ранее Дуйшенбек Зилалиев сообщил, что этот отопительный сезон ТЭЦ Бишкека проведет без импортного угля. Это было связано с временным запретом на экспорт угля в Казахстане.
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