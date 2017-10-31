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Власть

ТЭЦ Бишкека отопительный период проведет без казахского угля

ТЭЦ Бишкека пройдет отопительный период без казахского угля. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию заявил вице-премьер-министр Кыргызстана Дуйшенбек Зилалиев.

«Будет сложно, но мы сможем. На ТЭЦ Бишкека есть 257 тысяч тонн угля, этого хватит на два месяца, также есть 4,8 тысячи тонны мазута», — сказал он, выразив надежду, что через пару месяцев ситуация с Казахстаном разрешится и уголь начнет поступать на склады.

«ТЭЦ Бишкека использует уголь из госматрезерва. Существуют вопросы с доставкой уголя из Кавакского угольного бассейна. И говорить, что Казахстан полностью закрыл границу, не стоит», — пояснил вице-премьер.

Дуйшенбек Зилалиев сообщил, что для населения подготовлено 635 тысяч тонн угля.

«В Кыргызстане открыты 623 топливные базы, на севере страны — 246, на юге — 377. По последней информации на 27 октября, на севере уголь стоил от 2,5 тысячи до 5 тысяч сомов, на юге — от 2 до 7 тысяч сомов», — проинформировал он присутствующих.

Дуйшенбек Зилалиев добавил, что поручено введение государственного регулирования цен на уголь, «так как из-за негативной ситуации с Казахстаном появились спекулянты и цены на уголь возросли».
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