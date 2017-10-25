Сапар Исаков: Мы верим, что Казахстан решит все проблемы на границе

«Мы глубоко верим, что Казахстан решит все имеющиеся проблемы на границах», — заявил сегодня на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков.

Глава кабмина затронул проблемы, имеющиеся сегодня на участках кыргызско-казахской и российско-казахской границы. «Мы ведем переговоры с нашими партнерами на уровне премьер-министра. Вы все являетесь свидетелями, что у нас есть определенные проблемы. Некоторые были сняты, за что мы благодарим казахскую сторону», — сказал Сапар Исаков.

Но вопрос в том, должны ли быть эти проблемы и соответствует ли это духу нашего партнерства и тех договоров, которые мы подписали. Нет, не соответствует. Сапар Исаков

Он напомнил, что с 10 сентября казахская сторона усилила погранконтроль. «К большому сожалению, этот вопрос не решается. Но мы хотели бы надеяться, что наши казахстанские друзья, братья пойдут нам навстречу, будут решать его», — отметил премьер.

Наша договорная правовая база дает все основания говорить о том, что транспорт, груженный нашими товарами, не должен простаивать. Мы глубоко верим, что Казахстан решит все имеющиеся проблемы. Сапар Исаков

18 октября в Астане глава правительства КР Сапар Исаков на встречах с премьер-министром Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым в узком и расширенном формате рассмотрели вопросы, касающиеся пограничного, транспортного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, таможенного и налогового администрирования с учетом соответствующих норм и правил ЕАЭС и ВТО. Однако ситуацию на границе стороны не урегулировали. Очереди большегрузов на КПП «Ак-Тилек» по-прежнему остаются.