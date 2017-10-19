Сапар Исаков и Бакытжан Сагинтаев договорились по ситуации на границе

В Астане накануне поздно вечером завершились кыргызско-казахские переговоры на уровне глав правительств.

По итогам встречи стороны договорились сегодня, 19 октября, с 00.00 обеспечить приоритетный порядок пересечения казахстанско-кыргызской границы для физических лиц с личным багажом, регулярных пассажирских рейсовых автобусов, легкового автотранспорта, порожних грузовых автотранспортных средств. Об этом сообщили казахстанские СМИ со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Казахстана.

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18 октября в Астану прибыла представительная делегация Кыргызстана во главе с премьер-министром Сапаром Исаковым. Визит состоялся по инициативе кыргызской стороны.

Уточняется, что в ходе встреч премьер-министра Казахстана Бакытжана Сагинтаева и премьер-министра Кыргызстана Сапара Исакова в узком и расширенном формате рассмотрены вопросы, касающиеся пограничного, транспортного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, таможенного и налогового администрирования с учетом соответствующих норм и правил ЕАЭС и ВТО.

«Как неоднократно отмечал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, отношения двух братских государств должны быть образцовыми во всех отношениях и стать примером эффективного и взаимовыгодного сотрудничества в регионе», — подчеркнул Бакытжан Сагинтаев.

В свою очередь Сапар Исаков проинформировал, что «как премьер-министр Кыргызстана настроен на конструктивную работу».

Кроме того, принято решение о создании рабочей группы под председательством первых заместителей премьер-министров Казахстана и Кыргызстана для подготовки совместной дорожной карты по актуальным вопросам двусторонних экономических отношений.