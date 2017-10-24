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Власть

Дорожная карта Казахстана и Кыргызстана не подписана. Переговоры продолжатся

В рамках рабочего визита в Ереван (Армения) премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков встретился сегодня, 24 октября, со своим казахским коллегой Бакытжаном Сагинтаевым.

По данным пресс-службы правительства КР, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Однако запланированное подписание дорожной карты не состоялось. Переговоры продолжатся завтра, 25 октября. Специалисты двух стран дорабатывают документ.

Дорожная карта отрегулирует многие вопросы, которые касаются исполнения сторонами транспортного, ветеринарного, фитосанитарного контроля на казахстанско-кыргызстанской границе.

Вопрос о денонсации соглашения об оказании грантовой помощи Казахстаном Кыргызстану в размере $100 миллионов на встрече не поднимался. 

Напомним, 18 октября в Астане глава правительства КР Сапар Исаков в ходе встреч с премьер-министром Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым в узком и расширенном формате рассмотрели вопросы, касающиеся пограничного, транспортного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, таможенного и налогового администрирования с учетом соответствующих норм и правил ЕАЭС и ВТО. Однако ситуацию на границе стороны не урегулировали. На КПП «Ак-Тилек» выстроилась очередь из большегрузов в несколько километров.

Завтра глава кабмина примет участие в заседании глав правительств ЕАЭС. 
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