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Власть

Правительство Кыргызстана объяснило денонсацию соглашения с Казахстаном

Правительство Кыргызстана объяснило денонсацию соглашения с Казахстаном о помощи в рамках евразийской интеграции. Документ о принятом решении появился на сайте Жогорку Кенеша со справкой-обоснованием.

В документе отмечено, что согласно Дорожной карте по присоединению Кыргызстана к Таможенному союзу необходимо в сжатые сроки выполнить большой объем работ по обустройству и техническому оснащению объектов таможенной инфраструктуры. Кроме того, республика должна совершенствовать ветеринарную, фитосанитарную и карантинную системы в соответствии с международными стандартами, модернизировать испытательные лаборатории.

В Министерстве экономики напоминают, что соглашение с Казахстаном о содействии в рамках ЕАЭС подписано в декабре 2016 года. Казахстан собирался оказать техническую помощь Кыргызстану на $100 миллионов. Договоренность о выделении этих денег достигнута еще в ноябре 2014 года.

«В августе 2017 года между сторонами подписан детализированный перечень мероприятий технического содействия на $41 миллион. В последующем планировалось, что помощь будет предоставляться в зависимости от согласованных смет для последующего финансирования. Учитывая, что до настоящего времени помощь кыргызской стороне не представлена, подготовлен данный законопроект», — говорится в справке-обосновании.

При этом Кыргызстан ссылается на часть 1 статьи 60, а также статью 62 Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 года. В конвенции указано, что существенное нарушение двустороннего договора одним из его участников дает право другому участнику ссылаться на это нарушение как на основание для прекращения договора или приостановления его действия в целом или в части.

При этом в Министерстве экономики подчеркивают, что законопроект не требует общественного обсуждения, так как вопрос касается денонсации (прекращении действия) международных договоров.

Сегодня профильный комитет по бюджету и финансам одобрил законопроект. Напомним, правительство Кыргызстана денонсирует соглашение между кабинетами министров двух стран о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции, а также протоколы о порядке предоставления помощи и контроля ее использования, о техническом содействии и внесении поправок в ранее подписанные между сторонами протоколы о предоставлении помощи.
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