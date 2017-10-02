18:09
+13
USD 68.66
EUR 80.95
RUB 1.18
Власть

Назначен советник премьер-министра Кыргызстана на общественных началах

Алексей Коротеев назначен советником премьер-министра Кыргызстана на общественных началах. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
 
По его данным, Сапар Исаков подписал соответсвующее распоряжение.
 
Алексей Коротеев - известный российский кардиохирург, доктор медицинских наук, профессор. Является экспертом в области разработки и применения искусственных желудочков сердца. На его личном счету порядка двух тысяч операций на сердце. 
 
Как сообщает персс-служба, на протяжении долгих лет работал в Российском научном центре хирургии имени Б.В.Петровского. В 2004 году разработал искусственный желудочек сердца АКОР. В 2011-м изобрел новый метод лечения тяжелых заболеваний сердца (альтернативу пересадке сердца), дакроновую сетку собственной конструкции, которая надевается на сердце больного для предотвращения расширения его размеров. Выполнил подобные операции у 115 больных.
 
Впервые в России выполнил имплантацию искусственного желудочка. 
  
В 2012-2014 годах совмещал клиническую работу с исследованиями в области создания искусственных органов (биотехнических систем) на базе Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». 
 
В 2017 году изобрел миниатюрный транскатетерный искусственный желудочек сердца ИНВЕНТА с чрескожной передачей вращения турбины.
 
Алексей Коротеев - член правления Общества специалистов по сердечной недостаточности, международного общества сердечно-сосудистых хирургов, Всероссийского общества сердечно-сосудистых хирургов.
 
В марте 2017 года находился в КР в качестве эксперта Программы развития ООН. 
 
Алексей Коротеев в качестве советника премьер-министра будет отвечать за вопросы совершенствования отечественной системы оказания медицинской помощи при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.  
 
Ссылка:
просмотров: 511
Версия для печати
Материалы по теме
Уволился завотделом аппарата президента Кыргызстана
Как Сапара Исакова инновациям учили
Кыргызстан: кадровые перестановки за 25-29 сентября
Премьер Кыргызстана впервые за 26 лет посетит Россию с официальным визитом
Азамат Усенов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом в Монголии
Кыргызстан: кадровые перестановки за 18-22 сентября
Назначен заместитель министра иностранных дел Кыргызстана
Премьер-министр Кыргызстана решил расторгнуть договор с Liglass Trading
В мэрии Оша произошли кадровые изменения
Кыргызстан: кадровые перестановки за 11-15 сентября
Популярные новости
Серьезное обвинение. Канатбека Исаева подозревают в&nbsp;попытке захвата власти Серьезное обвинение. Канатбека Исаева подозревают в попытке захвата власти
Канатбек Исаев задержан и&nbsp;доставлен в&nbsp;ГКНБ Канатбек Исаев задержан и доставлен в ГКНБ
Сапар Исаков похвалил главу Нацэнергохолдинга Айбека Калиева Сапар Исаков похвалил главу Нацэнергохолдинга Айбека Калиева
Жанар Акаев: MegaCom нельзя продавать женщине, которая возит чай Жанар Акаев: MegaCom нельзя продавать женщине, которая возит чай
Бизнес
Один из&nbsp;самых популярных смартфонов&nbsp;&mdash; Huawei P10&nbsp;в рассрочку в&nbsp;O!Store Один из самых популярных смартфонов — Huawei P10 в рассрочку в O!Store
Кыргызтелеком подключит около 150 информационных киосков для почтамтов Кыргызтелеком подключит около 150 информационных киосков для почтамтов
В&nbsp;Бишкеке презентовали Samsung Galaxy Note&nbsp;8 В Бишкеке презентовали Samsung Galaxy Note 8
В&nbsp;ЦУМе скидки 50&nbsp;процентов на&nbsp;&laquo;Золотые&raquo; и&nbsp;&laquo;Серебряные&raquo; номера от&nbsp;MegaCom! В ЦУМе скидки 50 процентов на «Золотые» и «Серебряные» номера от MegaCom!