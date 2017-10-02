Назначен советник премьер-министра Кыргызстана на общественных началах

Алексей Коротеев назначен советником премьер-министра Кыргызстана на общественных началах. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

По его данным, Сапар Исаков подписал соответсвующее распоряжение.

Алексей Коротеев - известный российский кардиохирург, доктор медицинских наук, профессор. Является экспертом в области разработки и применения искусственных желудочков сердца. На его личном счету порядка двух тысяч операций на сердце.

Как сообщает персс-служба, на протяжении долгих лет работал в Российском научном центре хирургии имени Б.В.Петровского. В 2004 году разработал искусственный желудочек сердца АКОР. В 2011-м изобрел новый метод лечения тяжелых заболеваний сердца (альтернативу пересадке сердца), дакроновую сетку собственной конструкции, которая надевается на сердце больного для предотвращения расширения его размеров. Выполнил подобные операции у 115 больных.

Впервые в России выполнил имплантацию искусственного желудочка.

В 2012-2014 годах совмещал клиническую работу с исследованиями в области создания искусственных органов (биотехнических систем) на базе Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

В 2017 году изобрел миниатюрный транскатетерный искусственный желудочек сердца ИНВЕНТА с чрескожной передачей вращения турбины.

Алексей Коротеев - член правления Общества специалистов по сердечной недостаточности, международного общества сердечно-сосудистых хирургов, Всероссийского общества сердечно-сосудистых хирургов.

В марте 2017 года находился в КР в качестве эксперта Программы развития ООН.

Алексей Коротеев в качестве советника премьер-министра будет отвечать за вопросы совершенствования отечественной системы оказания медицинской помощи при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.