В парламенте намерены создать комиссию по проверке скандальных сделок

Жогорку Кенеш намерен создать комиссию по проверке скандальных сделок. Об этом сегодня на заседании сообщила вице-спикер Алтынай Омурбекова.

Депутаты заслушали информацию Фонда по управлению государственным имуществом по продаже коттеджей, принадлежащих семье Бакиева, а также возможной продаже MegaCom россиянке Елене Нагорной.

Нардепы не вынесли никакого решения. Они намерены вернуться к этим вопросам позже.

«По соглашению с Liglass Trading будет дана соответствующая оценка. Мы создадим парламентскую комиссию. Возможно, эта комиссия рассмотрит и вопросы по другим сделкам», — сказала Алтынай Омурбекова.