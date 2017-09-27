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Власть

В парламенте намерены создать комиссию по проверке скандальных сделок

Жогорку Кенеш намерен создать комиссию по проверке скандальных сделок. Об этом сегодня на заседании сообщила вице-спикер Алтынай Омурбекова.

Депутаты заслушали информацию Фонда по управлению государственным имуществом по продаже коттеджей, принадлежащих семье Бакиева, а также возможной продаже MegaCom россиянке Елене Нагорной.

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Нардепы не вынесли никакого решения. Они намерены вернуться к этим вопросам позже.

«По соглашению с Liglass Trading будет дана соответствующая оценка. Мы создадим парламентскую комиссию. Возможно, эта комиссия рассмотрит и вопросы по другим сделкам», — сказала Алтынай Омурбекова.
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