Кыргызстан: кадровые перестановки за 18-22 сентября

В Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.

Нурлан Абдрахманов назначен заместителем министра иностранных дел Кыргызстана.

Заместитель руководителя аппарата правительства Жылдызбек Исакулов представил его руководящему составу Министерства иностранных дел КР.

Нурлан Абдрахманов родился 23 марта 1977 года в городе Фрунзе.

Трудовую деятельность начал в 1999 году стажером договорно-правового управления МИД КР.

2000-2001 — специалист, третий секретарь управления по общим вопросам МИД КР;

2001-2006— третий секретарь управления СНГ МИД КР;

2006-2009 — второй секретарь Посольства Кыргызстана в Узбекистане;

2009 — второй секретарь Департамента СНГ МИД КР;

2009-2011 — первый секретарь Департамента СНГ МИД КР;

2011-2015 — советник Посольства Кыргызстана в Туркменистане;

2015-2016 — директор Департамента кадровой работы МИД КР;

2016-2017 — посол по особым поручениям — советник министра, руководитель секретариата МИД КР.

Кубанычбек Кулматов стал председателем Национального банка КР.

В Жогорку Кенеше его кандидатуру одобрили 70 человек, шестеро были против.

Кубанычбек Кулматов родился 14 февраля 1963 года. Окончил Кыргызский государственный педагогический университет имени И.Арабаева, Кыргызский государственный университет, Ленинградский государственный университет имени Жданова, Московский госуниверситет.

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Трудовую деятельность начал в 1986 году преподавателем, стажером-исследователем в Кыргызском государственном университете.1992–1995 — директор фирмы «Айлатан»;1996 — старший инженер в Торговом представительстве РФ в Дании;с 2004 — работа в Таможенной службе;2010-2013 — председатель Государственной таможенной службы КР;2013 — советник президента Кыргызстана;2013-2014 — представитель правительства в Чуйской области;2014-2016 — мэр города Бишкека;2016-2017 — председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития.

В мэрии Оша произошли кадровые изменения.

Заместитель директора Агентства внешних связей и развития бизнес-среды мэрии Оша Чынгыз Ташиев назначен помощником мэра.

Директором муниципального предприятия «Ошсвет» назначен Марипжан Эндешов, а заведующим сектором обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций аппарата мэрии южной столицы стал Алтынбек Пирматов, который до этого занимал должность заместителя управляющего Жапалакского айыльного аймака города Ош.

Дильшат Хасанов избран председателем Общественного совета Министерства культуры, информации и туризма КР.

На заседании ОС председателем избрали Дильшата Хасанова, заместителем председателя — Алима Токторова, ответственным секретарем — Саадат Шерматову.

О кадровых перестановках с 11 по 15 сентября читайте здесь.