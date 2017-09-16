Кыргызстан: кадровые перестановки за 11-15 сентября

В Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.

Мухамметкалый Абулгазиев назначен первым заместителем руководителя аппарата президента Кыргызстана.

Мухамметкалый Абулгазиев 26 августа назначен советником президента Кыргызстана. Ранее занимал должности первого вице-премьер-министра страны, председателя Соцфонда.

Назик Бейшеналы назначена советником премьер-министра на общественных началах.

Фото из Интернета. Советник премьер-министра на общественных началах Назик Бейшеналы родилась 9 ноября 1979 года. Сейчас учится в Оксфордском университете по направлению «государственная политика», доктор экономических наук.

Является президентом Союза кооперативов Кыргызстана. Занимала должности первого заместителя директора НИСИ, проректора по исследованиям и международному сотрудничеству Академии государственного управления при президенте КР, советника по политическим вопросам Всемирной продовольственной программы ООН в КР, работала национальным и международным консультантом в системе ООН.

Айдай Курманова уволилась с должности статс-секретаря Министерства экономики.

Айдай Курманова проработала с 2013 года. Артем Новиков попросил ее «далеко не отходить от Министерства экономики, чтобы можно было привлекать в каких-то вопросах для дальнейшего продвижения инициатив».

Напомним, Айдай Курмановой в июне 2017 года объявили выговор за недостатки в исполнении должностных обязанностей и низкую оценку в рейтинге деятельности статс-секретарей, а в июле 2016 года — за нарушение норм регламента правительства.

Равшан Абдуллаев назначен заместителем министра юстиции КР.

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Он пришел на место уволенного Махамаджана Иминова, который занимал должность с 24 октября 2016 года.

Равшан Абдуллаев родился 24 августа 1983 года в Кемине. В 2006 году окончил Юридический институт КГНУ имени Ж.Баласагына, юрист.

Трудовую деятельность начал в 2007 году стажером в прокуратуре Октябрьского района Бишкека.

С 2010-го работал в прокуратуре города Бишкека. До назначения заместителем министра с декабря 2016 года был заместителем прокурора Первомайского района столицы.

Акрам Мадумаров назначен директором Государственной кадровой службы Кыргызстана.

Акрам Мадумаров 9 июня назначен первым заместителем руководителя АП КР. Родился 29 июня 1977 года в Кадамджайском районе. Окончил Кыргызский аграрный университет (ветеринар) и Дипломатическую академию МИД КР по направлению «Международные отношения».

1999-2002 — аспирант Кыргызской аграрной академии;

2002-2005 — ассистент, старший преподаватель Кыргызской аграрной академии;

2006-2008 — референт управления делами президента КР, отдел организации производства и протокольных мероприятий;

2008-2009 — заместитель директора управления делами президента КР в южной резиденции;

2009-2013 — заведующий отделом организации протокольных мероприятий управления делами президента КР;

2013-2017 — глава Государственной администрации Кадамджайского района Баткенской области.

Абдиш Коомбаев назначен начальником Главного штаба Министерства внутренних дел Кыргызстана.

Он сменил Эркина Баева, назначенного на должность в конце августа 2017-го.

Фото пресс-службы МВД КР. Начальник Главного штаба Министерства внутренних дел Абдиш Коомбаев родился 23 февраля 1969 года. Окончил КГНУ, Академию управления МВД России, доктор юридических наук.



В 1992 году начал службу в органах внутренних дел в должности следователя. Работал на различных руководящих должностях, в том числе начальником СО ОВД Сокулукского района, СО ОВД Чуйского района, СО УВД Чуйской области.

Боконбай Казаков назначен первым заместителем генерального прокурора.

Он сменил Кылычбека Токтогулова, назначенного в 2015 году.

Боконбай Казаков родился 1 апреля 1972 года в городе Фрунзе. Образование высшее: юридический факультет Кыргызского государственного национального университета.

1994–2000 — следователь, помощник прокурора, старший следователь, заместитель прокурора Свердловского района Бишкека;

2000–2004 — прокурор Свердловского района, заместитель прокурора Бишкека, начальник отдела Генеральной прокуратуры;

2007–2009 — начальник Ошской прокуратуры;

2009 — прокурор Бишкека;

2014–2017 — глава Антикоррупционной службы КГНБ;

март-сентябрь 2017 — заместитель генерального прокурора КР.

Он ушел в отставку с поста главы АКС 10 марта, отметив, что не может больше оставаться на этой должности после смерти руководителя аппарата КГМА Абдыкерима Гапарова и пожара в здании ГКНБ.

Нурлан Дюшембиев назначен заместителем генерального прокурора.

Ранее работал военным прокурором, прокурором Нарынской области, возглавлял управление по поддержанию государственного обвинения и представительства в судах.

Новым генеральным менеджером «Кумтор Голд Компани» стал Болотбек Идирисов.

Болотбек Идирисов родился 25 сентября 1968 года в селе Джети-Огуз Иссык-Кульской области. Окончил Санкт-Петербургский горный университет по специальности «маркшейдер», Кыргызский горный институт по специальности «подземная разработка месторождений полезных ископаемых», квалификация — горный инженер.

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В 1992-1993 годах работал в ОАО «Кыргызгидроспецстрой» маркшейдером на строительстве Нарынского каскада гидроэлектростанций.

На «Кумторе» работает с 1995 года. С 2012-го — директор отдела по соблюдению нормативной базы и реализации проектов. С 2015-го и до назначения на нынешнюю должность работал менеджером горно-производственного отдела.

На прошлой неделе премьер-министр Сапар Исаков заявил, что менеджмент горнодобывающего предприятия пересмотрят.

Уволен директор Ботанического сада имени Э.Гареева Медет Ахматов.

В отношении директора Ботанического сада по итогам расследования приняли меры дисциплинарного взыскания за ненадлежащее исполнение функциональных обязанностей.

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Как сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства, руководство Ботсада не исполнило предписания Госэкотехинспекции. В частности, не осуществлялся своевременный полив травы, что привело к быстрой засухе на территории сада, не были скошены засохшие травы. Произошло восемь локальных пожаров, которые заняли площадь от 10 до 100 квадратных метров. Существенного ущерба саду они не причинили.

После серии пожаров 2 сентября премьер-министр Сапар Исаков дал три дня, чтобы найти виновных.

Кандидатуру на должность директора пока обсуждают.

О кадровых перестановках с 4 по 7 сентября читайте здесь.