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Власть

Восемь пожаров в Ботсаду и три дня на поиск виновных

За месяц в Ботаническом саду Бишкека произошло восемь пожаров. Премьер-министр Кыргызстана поручил за три дня найти виновных, сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

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По его данным, в Ботаническом саду сгорело несколько гектаров сухотравья. Жители города возмущены тем, что городские службы и руководство парка не могут обеспечить пожарную безопасность. Взять дело под контроль пришлось премьер-министру Сапару Исакову. Он поручил  в течение трех дней представить результаты полного расследования в отношении руководства сада, Академии наук КР и всех причастных к столь халатному отношению к саду. 

«Ботанический сад — это не только одна из главных достопримечательностей столицы, но и важный объект науки и природное богатство не только страны, но и Центральной Азии. Мы рискуем потерять все природное разнообразие сада, это уникальные виды деревьев и кустарников. Мы также ставим под угрозу жизнь горожан, проводящих время в саду. Это недопустимо», — заявил премьер-министр.
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