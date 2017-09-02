Восемь пожаров в Ботсаду и три дня на поиск виновных

За месяц в Ботаническом саду Бишкека произошло восемь пожаров. Премьер-министр Кыргызстана поручил за три дня найти виновных, сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.
«Ботанический сад — это не только одна из главных достопримечательностей столицы, но и важный объект науки и природное богатство не только страны, но и Центральной Азии. Мы рискуем потерять все природное разнообразие сада, это уникальные виды деревьев и кустарников. Мы также ставим под угрозу жизнь горожан, проводящих время в саду. Это недопустимо», — заявил премьер-министр.