Омурбека Бабанова упрекнули в том, что он не реализовал «Безопасный город»

У Омурбека Бабанова, когда он был премьер-министром, были все возможности реализовать проект «Безопасный город». Он его инициировал, но не закончил. Об этом заявил сегодня журналистам вице-премьер-министр Темир Джумакадыров.

Он отметил, что попытки были и позже, но никто не смог реализовать проект.

«Сейчас наше правительство будет реализовать проект «Таза коом», в рамках которого есть отдельные проекты «Умный город», «Умная улица». Управление будет полностью переведено в цифровой формат. Дорожное движение будет автоматизировано, будет вестись фото- и видеофиксация. Эти проекты намного шире, чем один «Безопасный город». Предполагается, что практически все управление, в том числе электричеством, освещением, светофорным хозяйством, будет автоматизировано. Для этого уже все готово», — сказал вице-премьер.

Мы начали реализацию проекта в пилотном режиме – в Бишкеке и Оше. В Бишкеке это проспекты Чуй и Манаса. Исследовательские работы в столице уже завершили, а в Оше идут. Темир Джумакадыров

«В рамках этого проекта предполагаем спустить под землю все коммуникации. Это позволит обезопасить дорожное движение и наших граждан», — добавил он.

Вопрос о сроках реализации проекта «Безопасный город» подняли накануне в парламенте. Кандидат в президенты Омурбек Бабанов вчера заявил, что проект могли запустить еще в 2012 году, что предотвратило бы более 5,5 тысячи человеческих жертв.