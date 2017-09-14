Национальную валюту Кыргызстана печатают в Кении (Африка). Депутат возмущен

Депутат Рыскелди Момбеков возмутился сегодня на заседании парламента тем, что национальную валюту Кыргызстана печатают в Кении (Африка).

«Я много лет борюсь с этим явлением. Мы уже истратили на эти цели два миллиарда. Можно ли на эти деньги построить небольшую фабрику у нас в республике? Если вы будете на должности главы Нацбанка, сможем ли мы печатать валюту в Кыргызстане?» - спросил нардеп у претендента на пост главы НБ КР Кубанычбека Кулматова.

«Сейчас ответить на этот вопрос я не смогу», - признался Кубанычбек Кулматов.

ЖК сегодня рассматривает кандидатуру Кулматова на должность главы Нацбанка. Ранее профильный комитет его кандидатуру одобрил.