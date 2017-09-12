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Власть

Назначен директор Государственной кадровой службы Кыргызстана

Акрам Мадумаров назначен директором Государственной кадровой службы Кыргызстана. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, Алмазбек Атамбаев подписал указ о его назначении, освободив от занимаемой ранее должности.

Акрам Мадумаров 9 июня назначен первым заместителем руководителя АП КР.

Акрам Мадумаров родился 29 июня 1977 года в Кадамджайском районе. Окончил Кыргызский аграрный университет (ветеринар) и Дипломатическую академию МИД КР по направлению «Международные отношения».

1999-2002 — аспирант Кыргызской аграрной академии;
2002-2005 — ассистент, старший преподаватель Кыргызской аграрной академии;
2006-2008 — референт управления делами президента КР, отдел организации производства и протокольных мероприятий;
2008-2009 — заместитель директора управления делами президента КР в южной резиденции;
2009-2013 — заведующий отделом организации протокольных мероприятий управления делами президента КР;
2013-2017 — глава Государственной администрации Кадамджайского района Баткенской области.
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