Назначен директор Государственной кадровой службы Кыргызстана

Акрам Мадумаров назначен директором Государственной кадровой службы Кыргызстана. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.
По его данным, Алмазбек Атамбаев подписал указ о его назначении, освободив от занимаемой ранее должности.
Акрам Мадумаров 9 июня назначен первым заместителем руководителя АП КР.
Акрам Мадумаров родился 29 июня 1977 года в Кадамджайском районе. Окончил Кыргызский аграрный университет (ветеринар) и Дипломатическую академию МИД КР по направлению «Международные отношения».
1999-2002 — аспирант Кыргызской аграрной академии;
2002-2005 — ассистент, старший преподаватель Кыргызской аграрной академии;
2006-2008 — референт управления делами президента КР, отдел организации производства и протокольных мероприятий;
2008-2009 — заместитель директора управления делами президента КР в южной резиденции;
2009-2013 — заведующий отделом организации протокольных мероприятий управления делами президента КР;
2013-2017 — глава Государственной администрации Кадамджайского района Баткенской области.