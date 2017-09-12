Назначен директор Государственной кадровой службы Кыргызстана

Акрам Мадумаров назначен директором Государственной кадровой службы Кыргызстана. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, Алмазбек Атамбаев подписал указ о его назначении, освободив от занимаемой ранее должности.

Акрам Мадумаров 9 июня назначен первым заместителем руководителя АП КР.

Акрам Мадумаров родился 29 июня 1977 года в Кадамджайском районе. Окончил Кыргызский аграрный университет (ветеринар) и Дипломатическую академию МИД КР по направлению «Международные отношения».

1999-2002 — аспирант Кыргызской аграрной академии;

2002-2005 — ассистент, старший преподаватель Кыргызской аграрной академии;

2006-2008 — референт управления делами президента КР, отдел организации производства и протокольных мероприятий;

2008-2009 — заместитель директора управления делами президента КР в южной резиденции;

2009-2013 — заведующий отделом организации протокольных мероприятий управления делами президента КР;

2013-2017 — глава Государственной администрации Кадамджайского района Баткенской области.