Назначен заведующий отделом аппарата президента Кыргызстана

Мира Карыбаева назначена заведующей отделом этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом в ранге заместителя руководителя аппарата президента. Об этом сообщил отдел информационной политики АП КР.

Ранее эту должность занимал Алмаз Кулматов, уволившийся в прошлом месяце.

Мира Карыбаева родилась в городе Фрунзе. В 1989 году с отличием окончила исторический факультет Кыргызского государственного университета, кандидат философских наук.

1989–1992 — старший лаборант, преподаватель в Кыргызском государственном национальном университете;

с 1992 года - младший научный сотрудник Национальной академии наук КР, ученый секретарь Центра научных исследований Национальной академии наук КР;

1996–2004 — координатор Фонда имени К.Аденауэра по КР;

с 2000 года — доцент Академии управления при президенте КР;

с 2008-го — координатор неформальной сети НПО «Женская законодательная инициатива»;

с ноября 2010-го — эксперт отдела экспертно-аналитического обеспечения администрации президента КР, заведующая отделом этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом аппарата президента;

2010 — завотделом по вопросам этнического развития, религиозной политики и связям с общественностью аппарата президента КР;

2015 — завотделом этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом аппарата президента КР в ранге заместителя руководителя аппарата президента;

с сентября 2016-го — заместитель руководителя аппарата президента;

с февраля 2017 года — советник президента.