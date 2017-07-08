Кыргызстан: кадровые перестановки за 3—7 июля

В Кыргызстане в течение недели произошло несколько кадровых перестановок.

Русланбек Сарыбаев назначен заместителем председателя ГРС.

Он сменил проработавшего в должности два года Камчыбека Акишева. Накануне премьер-министр КР снял его с должности заместителя председателя Государственной регистрационной службы в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 47 закона «О государственной гражданской службе и муниципальной службе».

Русланбек Сарыбаев родился в Нарынской области 24 февраля 1978 года. Образование высшее.

1998–2000 — инспектор в ГНИ по Свердловскому району г.Бишкека;

2006–2011 — старший оперуполномоченный Государственной службы финансовой полиции;

2013–2016 — работа в ГП «Инфоком»;

2016–2017 — и.о. заместителя директора Департамента регистрации населения и актов гражданского состояния КР.

Таалайбек Ажиев назначен акимом Тонского района.

Таалайбек Ажиев родился 15 октября 1969 года. Окончил Кыргызский сельскохозяйственный институт имени К. И. Скрябина, специальность «бухгалтерский учет».

1993–1994 — инспектор управления Налоговой службы по Тонскому району;

1994–1998 — начальник отдела управления Налоговой службы по Тонскому району;

1999–2003 — начальник отдела сбора, контроля и взыскания налогов управления Налоговой службы по Тонскому району;

2003–2007 — руководитель управления Налоговой службы по городу Балыкчи;

2007–2010 — руководитель управления по городу Караколу, Восточного регионального управления Налоговой службы;

2010–2012 — начальник отдела в Центральном аппарате Государственной налоговой службы;

2012–2013 — заместитель начальника управления Налоговой службы по Иссык-Кульскому району;

2013–2017 — руководитель управления Налоговой службы по городу Балыкчи.

Соолайбек Досов вновь избран мэром города Кемина.

Выборы, назначенные на 12 мая, не состоялись из-за отсутствия кворума. Действующий мэр Соолайбек Досов был единственным кандидатом.



Мэром города Кадамджая избран Бакытбек Бегалиев.

По итогам голосования за кандидатуру Бегалиева отдали свои голоса 12 депутатов городского кенеша, за другого претендента - Нажимидинова — 9.

Мэром города Кок-Жангака избран Уларбек Исмаилов.

На пост претендовал лишь кандидат от СДПК — Уларбек Исмаилов.

Бишкекская ТИК прекратила полномочия депутата городского кенеша Алмаза Шананова.

Он подал заявление о сложении полномочий.

Его мандат передан Русланбеку Жакышову, который уже был депутатом горкенеша прошлого созыва.

Узак Кыдырбаев назначен гендиректором ОАО «Электрические станции».

С 3 ноября 2014 года компанию возглавлял Таалайбек Толубаев.

О кадровых перестановках с 25 по 30 июня читайте здесь.