Мэрия: Строительные работы по Токтоналиева прекращать не будут

Несмотря на протест бишкекчан по поводу вырубки деревьев, строительные работы по улице Токтоналиева продолжат. Об этом ИА «24.kg» сообщил вице-мэр Бакыт Дюшембиев.

«Нам необходимо сделать параллельный коридор между проспектом Мира и Советской. И самый подходящий вариант, который выбрали специалисты, это улица Токтоналиева. Мы ее соединяем с Южной магистралью в северном направлении до Горького и ниже Горького до Кулатова. Если мы до Кулатова соединяем эту дорогу, появляется возможность соединить и Логвиненко, и Панфилова», — сказал он.

«Мы строим 4-полосную дорогу, плюс мост через Ала-Арчу (в районе здания Финполиции). В зону строительства попадает 143 дерева. Из них 70 — больные, есть заключения энтомологов. Есть деревья, которые растут прямо на ирригации или на обочине дороги. Но есть план посадок, высадят больше, чем вырубят, — 208 крупномерных саженцев. Кроме этого, будет высажено 520 метров живой изгороди. На одном из участков мы сохраняем молодые дубы», — добавил Бакыт Дюшембиев.

«Дорогу надо строить. Строительный сезон очень короткий. И останавливать процесс неправильно. Поэтому принято решение о вырубке деревьев. Вчера на заседании комиссии БГК мы об этом проинформировали», — резюмировал вице-мэр.