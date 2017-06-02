В Бишкеке жители требуют не вырубать деревья на пересечении Айни и Токтоналиева

На пересечении улиц Токтоналиева (бывшая Душанбинская) и Айни проходит пикет жителей близлежащих домов. Они требуют, чтобы муниципальные службы убрали технику и перестали пилить деревья.

По словам жителей, представители мэрии и «Зеленстроя» не показали ни одного документа, дающего право на ликвидацию зеленых насаждений.

Однако, как заявили чиновники «Зеленстроя», их действия абсолютно законы, так как существует разработанный и утвержденный план застройки, по которому в данном районе вырубке подлежат 143 дерева и 500 метров живой изгороди. Взамен они обещают посадить новые деревья.

Несмотря на это, жители требуют немедленно остановить работу, обнимают деревья и не дают сотрудникам милиции подойти к ним.