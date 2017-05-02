Глава ЦИК: Срок полномочий президента может быть больше или меньше

«Срок полномочий президента может быть больше или меньше конституционного срока избрания», — сказала сегодня на парламентских слушаниях по поправкам в закон о выборах депутатов ЖК и президента КР глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

Однако депутат Алмамбет Шыкмаматов напомнил, что в 61-й статье Конституции написано, что президент избирается на шестилетний срок, и никаких оговорок нет, поэтому никаких попыток интерпретировать эту норму быть не должно.

«В пункте 2 статьи 63 Конституции написано, что полномочия президента прекращаются с момента вступления в должность нового президента (имеется в виду процедура инаугурации). Первая статья не должна противоречить второй. Учитывая, что может быть и второй тур, там есть оговорка о двух неделях. Центризбиркому выделяется до 20 дней для подведения итогов, на инаугурацию — месяц. Хватит ли у ЦИК времени? Может, нужно назначить выборы на 1 октября? Дата 1 декабря прописана с учетом того, что предыдущий президент занимает должность, пока не закончатся все эти процедуры», — добавил парламентарий.

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Глава ЦИК пояснила, что статьи 61 и 63 Конституции КР не противоречат друг другу.

«Если остановиться на дате 1 декабря, то для нас такой проблемы нет. По 61-й статье Конституции президент избирается на шестилетний срок. Срок обозначен для того, чтобы определить обязательность избрания президента каждые 6 лет. По статье 63 полномочия президента передаются вновь избранному и после этого прекращаются. Но норма говорит о непрерывности государственной власти. Срок полномочий президента может быть как меньше, так и больше конституционного срока избрания», — сказала Нуржан Шайлдабекова.