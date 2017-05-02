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Власть

Президентский залог должен составлять 2 миллиона сомов

На парламентских слушаниях, где рассматривают поправки в закон о выборах депутатов ЖК и президента КР, депутат Мирлан Жеенчороев предложил установить избирательный залог для кандидатов в президенты в 2 миллиона сомов.

Правозащитник Динара Ошурахунова сказала, что предлагаемый залог является непосильной суммой для обычных граждан, которые зарабатывают честным путем.

«Они не смогут принять участие в президентских выборах», — сказала она.

Ранее парламентарии предлагали кандидатам на пост главы государства вносить залоговую сумму в 5 миллионов сомов.

Что касается государственного языка, то определять уровень его владения кандидатом предложено путем «кыргыз-теста». По мнению Мирлана Жеенчороева, система хорошо показала себя на парламентских выборах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/50967/
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