Дональд Трамп заявил, что отошлет системы противоракетной обороны Украине

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что «различные образцы очень сложной» военной техники, которую Штаты пришлют Украине, будут включать системы противоракетной обороны Patriot. Об этом пишет BBC.

Президент США также раскритиковал лидера России Владимира Путина — «он очень удивил многих людей — сначала мило разговаривает, а потом вечером всех бомбит».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США возобновили военные поставки в Украину, в то время как российские авиаудары усилились.

Дональд Трамп заявил, что США получат «100 процентов» возмещения за последние поставки вооружения, добавив: «Так должно было быть уже давно».