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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Интрига июля. Сначала Трамп, теперь глава МИД РФ обещает «большие сюрпризы»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил на вопросы СМИ по итогам совещания Россия — АСЕАН и министерской встречи стран-участниц Восточноазиатского саммита.

из архива
Фото из архива. Министр иностранных дел России Сергей Лавров

В частности, он заявил, что подтвердил во время разговора с госсекретарем США принципиальную позицию России по Украине. Также отметил, что они не обсуждали судьбу договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Марко Рубио ранее сообщил, что Сергей Лавров представил ему новый план по достижению мира в Украине, который передут президенту США Дональду Трампу.

Глава МИД России отказался комментировать заявления госсекретаря США о новых российских предложениях по урегулированию в Украине. Сергей Лавров лишь добавил, что стоит ожидать «больших сюрпризов».

«Так я вам и скажу. Ждите больших сюрпризов», — сказал он.

Отметим, что 8 июля Дональд Трамп на заседании кабинета министров в Белом доме заявил, что не намерен публично говорить о своих будущих действиях в отношении России. И тоже говорил о сюрпризе.

«Я не скажу вам. Мы хотим устроить маленький сюрприз», — ответил журналистам пула Дональд Трамп на соответствующий вопрос об Украине и России.

Глава Белого дома также анонсировал свое «важное заявление о России». Оно ожидается в понедельник, 14 июля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335926/
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