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Власть

Трамп недоволен действиями Путина и хочет устроить России «маленький сюрприз»

Дональд Трамп заявил, что не намерен публично говорить о своих будущих действиях в отношении России, так как хочет устроить «маленький сюрприз». Об этом он сказал на заседании кабинета министров в Белом доме.

из архива
Фото из архива

Президент США повторил, что «недоволен» действиями президента России Владимира Путина в вопросе конфликта в Украине.

«Мы слышим много чуши от Владимира Путина. Это всегда звучит хорошо, но в итоге бессмысленно», — сказал он.

Глава Белого дома отметил, что «серьезно рассматривает» законопроект сенатора Линдси Грэма о санкциях против России. Трамп также заявил, что введет пошлины в 10 процентов на товары из стран-членов БРИКС.

Он признал, что урегулирование конфликта между Россией и Украиной оказалось задачей сложнее, чем ожидал. Дональд Трамп не исключил ужесточения антироссийских санкций, но отметил, что перспектива принятия Конгрессом законопроекта о новых ограничениях будет зависеть от его собственного решения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335623/
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