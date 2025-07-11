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Власть

Дональд Трамп анонсировал свое важное заявление о России

Дональд Трамп пообещал сделать важное заявление о России. Об этом президент США сказал в интервью телеканалу NBC News.

По словам главы Белого дома, в понедельник, 14 июля, он сделает важное заявление о России. При этом лидер Соединенных Штатов не стал объяснять, о чем будет это заявление.

«Я думаю, у меня будет важное заявление (a major statement) по России в понедельник», — сказал Дональд Трамп.

Ранее президент США прокомментировал итоги очередного телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что в разговоре с ним не смог достичь прогресса. Дональд Трамп тогда также сказал, что «недоволен» продолжающейся войной.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335883/
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