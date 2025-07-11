Россия представила новые предложения по Украине, которые ранее не озвучивались

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) провели переговоры.

Официальный представитель США сообщил, что обсудил с главой МИД РФ возможную дорожную карту по урегулированию ситуации в Украине.

По его словам, необходимо представить четкую дорожную карту урегулирования, которая покажет, каким образом может быть завершен конфликт. США разочарованы отсутствием большего прогресса по Украине, добавил госсекретарь Соединенных Штатов.

Он назвал разговор откровенным и важным. Марко Рубио добавил, что США будут контактировать с Россией «при любой возможности».

Госсекретарь США также заявил, что на встрече российская сторона представила новые предложения по Украине, которые ранее не озвучивались.