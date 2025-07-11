10:53
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Россия представила новые предложения по Украине, которые ранее не озвучивались

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) провели переговоры.

Официальный представитель США сообщил, что обсудил с главой МИД РФ возможную дорожную карту по урегулированию ситуации в Украине.

По его словам, необходимо представить четкую дорожную карту урегулирования, которая покажет, каким образом может быть завершен конфликт. США разочарованы отсутствием большего прогресса по Украине, добавил госсекретарь Соединенных Штатов.

Он назвал разговор откровенным и важным. Марко Рубио добавил, что США будут контактировать с Россией «при любой возможности».

Госсекретарь США также заявил, что на встрече российская сторона представила новые предложения по Украине, которые ранее не озвучивались.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335882/
просмотров: 543
Версия для печати
Материалы по теме
Президент Украины заявил, что переговоров с Россией пока не планируется
Китай не может допустить военного поражения России в конфликте с Украиной — СМИ
Очередной телефонный разговор президентов США и России: комментарий Трампа
Путин и Макрон впервые с осени 2022 года созвонились и провели беседу
Президент Садыр Жапаров принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова
Но надо работать. Сергей Лавров признался, что хотел бы отдохнуть на Иссык-Куле
РФ заинтересована в притоке трудовых мигрантов, но они должны соблюдать правила
Кыргызстан выступает против искажения фактов о Второй мировой войне
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Чолпон-Ату
Глава МИД России Сергей Лавров посетит Кыргызстан с официальным визитом
Популярные новости
Камчыбек Ташиев разрешил снести заброшенный кинотеатр &laquo;Весна&raquo; в&nbsp;городе&nbsp;Ош Камчыбек Ташиев разрешил снести заброшенный кинотеатр «Весна» в городе Ош
Скоро посадим инспекторов и&nbsp;руководителей Счетной палаты&nbsp;&mdash; Камчыбек Ташиев Скоро посадим инспекторов и руководителей Счетной палаты — Камчыбек Ташиев
Угрозы Трампа &laquo;разбомбить Москву&raquo; прокомментировали в&nbsp;Кремле Угрозы Трампа «разбомбить Москву» прокомментировали в Кремле
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что намерен посетить Кыргызстан Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что намерен посетить Кыргызстан
Бизнес
Без очередей и&nbsp;касс: оплачивайте услуги Минстроя через MegaPay Без очередей и касс: оплачивайте услуги Минстроя через MegaPay
&laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo;&nbsp;&mdash; смотри 200+ каналов в&nbsp;O!TV бесплатно «Переходи на О! Комбо» — смотри 200+ каналов в O!TV бесплатно
&laquo;Компаньон Business&raquo;: банк в&nbsp;кармане «Компаньон Business»: банк в кармане
Финансирование объединенных товаропроизводителей вместе с&nbsp;&laquo;Элдик Банком&raquo; Финансирование объединенных товаропроизводителей вместе с «Элдик Банком»
11 июля, пятница
10:51
Балыкчи становится модным: до 15 тысяч туристов в день — и это только начало Балыкчи становится модным: до 15 тысяч туристов в день ...
10:49
Президент Украины заявил, что переговоров с Россией пока не планируется
10:45
Милиционер нокаутировал пьяного дебошира в Бишкеке
10:40
На бульваре Эркиндик сломали молодые деревья
10:33
Омбудсмен РФ посетила содержащихся в СИЗО Бишкека россиян