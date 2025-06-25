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Власть

Садыр Жапаров встретился с премьер-министром Малайзии

Сегодня в Путраджае состоялась официальная церемония встречи Садыра Жапарова с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Об этом сообщила пресс-служба президента.


В ходе церемонии состоялось официальное представление членов делегаций двух государств. Командир роты почетного караула отдал приветственный рапорт, и Садыр Жапаров совершил обход. Кроме того, он оставил запись в Книге почетных гостей офиса премьер-министра Малайзии и ознакомился с его личным кабинетом.

Накануне глава государства прибыл с официальным визитом в Куала-Лумпур.

В ходе переговоров на высшем уровне сегодня будут обсуждены актуальные вопросы и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Кыргызской Республикой и Малайзией в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, представляющих взаимный интерес. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/334037/
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