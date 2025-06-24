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Власть

Садыр Жапаров прибыл с официальным визитом в Малайзию

Садыр Жапаров сегодня прибыл с официальным визитом в Куала-Лумпур (Малайзия). Об этом сообщает пресс-служба президента.

В международном аэропорту главу государства встретили министр труда Малайзии Александр Нанта Лингги и другие официальные лица.

Напомним, в ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены актуальные вопросы и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Кыргызской Республикой и Малайзией в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, представляющих взаимный интерес.
Ссылка: https://24.kg/vlast/333989/
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