Садыр Жапаров прибыл с официальным визитом в Малайзию

Садыр Жапаров сегодня прибыл с официальным визитом в Куала-Лумпур (Малайзия). Об этом сообщает пресс-служба президента.

В международном аэропорту главу государства встретили министр труда Малайзии Александр Нанта Лингги и другие официальные лица.

Напомним, в ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены актуальные вопросы и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Кыргызской Республикой и Малайзией в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, представляющих взаимный интерес.