Новым президентом Южной Кореи стал кандидат от оппозиции

Нового президента после попытки госпереворота избрали в Южной Корее. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Фото СМИ. Новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен

Главой страны стал кандидат от оппозиционной Демократической партии Ли Чжэ Мен, набравший более 49 процентов голосов.

Его основной соперник кандидат от правящей партии «Сила народа» Ким Мун Су, набравший 41 процент, признал поражение и поздравил победителя.

Помимо двух основных претендентов, в бюллетенях стояли имена еще трех кандидатов, но реальных шансов вмешаться в борьбу за победу у них не было.

Досрочно выборы в Южной Корее пришлось проводить из-за неудачной попытки бывшего президента Юн Сук Еля в декабре прошлого года ввести в стране военное положение, что привело к его ипичменту и масштабному политическому кризису в государстве.

Напомним, что в ночь на 4 декабря 2024 года президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения «для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя».

К Национальному собранию отправлены войска армейского спецназа. Он попытался заблокировать подступы к зданию, однако значительному числу депутатов удалось заранее попасть в парламент, их сторонники не дали военным пройти внутрь, и законодатели 190 голосами из 300 единогласно приняли резолюцию, требующую от президента отменить военное положение.

Позднее лидер Южной Кореи принес извинения за введение военного положения в стране и заявил, что не станет вводить его снова, а также не станет избегать политической и юридической ответственности.

Южнокорейская оппозиция выдвинула обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ен Хена, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции. 14 декабря парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Елю.