Кыргызстан: кадровые перестановки за 26-30 мая

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Дина Анарбаева назначена директором департамента социальной защиты при Минтруда.

Она пришла вместо Нуржан Алапаевой.

Ранее Дина Анарбаева занимала пост директора Бишкекского городского управления по содействию занятости.

Кадровые изменения в ДУМК.

Казы города Оша стал Самидин Атабаев.

Ранее в южной столице ГКНБ задержал главу местного казыята Мирланбека Токтомушева и еще трех священнослужителей за мошенничество.

Самидин кары Атабаев родился 27 декабря 1973 года. Окончил Кыргызский исламский институт имени Азрети Умара, Российский исламский университет (Казань), Ошский государственный юридический институт, аспирант Института гуманитарных и региональных исследований Южного отделения Национальной академии наук КР.

Занимал должность казы мусульман Иссык-Кульской области. Ранее он также был казы Бишкека, первым заместителем муфтия, а с января по февраль 2024 года временно исполнял обязанности главы ДУМК.

Эрмат Дарвешов назначен заместителем казы города Бишкека.

Он родился в 1976 году. Окончил университет Аль-Азхар (Каир). С 2023 года был имамом центральной мечети имени Кимсанбай ажы в Бишкеке.

Бекмурза Ашимов стал акимом Бакай-Атинского района.

Этот пост ранее занимал Алгынбай Имаров.

Бекмурза Ашимов родился 1 мая 1983 года. Окончил Ошский государственный университет по специальности «государственное управление».

Был редактором в КНИА «Кабар», помощником депутата Жогорку Кенеша на общественных

началах, помощником председателя Государственного агентства интеллектуальной собственности и инноваций. Возглавлял национальный музей «Алымбек Датка». С 2017-го по 2021 год работал в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

До назначения возглавлял Таласскоое региональное управление Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Кроме того, Жолдошбек Ишенбек уулу стал первым заместителем акима Джумгальского района вместо Рахата Джумукова.

О кадровых перестановках с 19 по 23 мая читайте здесь.