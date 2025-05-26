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Власть

Новым казы города Ош стал Самидин Атабаев

Самидин кары Атабаев назначен казы города Оша. Соответствующий приказ подписал муфтий Абдулазиз кары Закиров.

Ранее Самидин кары Атабаев занимал должность казы Иссык-Кульской области. Он родился 27 декабря 1973 года в селе Комсомол Узгенского района Ошской области.

пресс-службы ДУМК
Фото пресс-службы ДУМК

Напомним, в Оше чекисты задержали главу местного казыята Мирланбека Токтомушева и еще трех священнослужителей за мошенничество.

В пресс-центре ГКНБ сообщили, что сотрудники Ошского городского казыята на системной основе незаконно собирали деньги с работников мечетей и медресе, расположенных на территории южной столицы.

«Эти действия, продиктованные личными интересами отдельных представителей казыята, вызвали недовольство не только в адрес деятельности самого казыята, но и в отношении государственных органов в целом», — отметили в спецслужбах.

Позже Мирланбека Токтомушева суд отпустил под домашний арест, остальных священнослужителей заключили под стражу на месяц на время проведения следствия.
Ссылка: https://24.kg/vlast/330402/
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