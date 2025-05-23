В Оше чекисты задержали главу местного казыята Мирланбека Токтомушева и еще трех священнослужителей за вымогательство денег с мечетей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сторонник главы ГКНБ Камчыбека Ташиева Откурбек Рахманов.

«Получены оперативные сведения о фактах, вызывающих недовольство в религиозной среде страны и негативно влияющих на внутреннее согласие и единство мусульманского сообщества. В частности, сотрудники Ошского городского казыята на системной основе незаконно собирали деньги с работников мечетей и медресе, расположенных на территории южной столицы. Эти действия, продиктованные личными интересами отдельных представителей казыята, вызывали недовольство не только в адрес деятельности самого казыята, но и в отношении государственных органов в целом», — написал он.

Таким образом, по вышеуказанным фактам в ГКНБ с заявлением обратились предприниматели, работающие при местных мечетях и медресе. Возбуждено дело, начаты следственные мероприятия.

По данным Откурбека Рахманова, в домах и кабинетах главы казыята и еще трех сотрудников проведены обыски, где обнаружены доказательства вымогательства денег с мечетей. Таким образом, казы города Мирланбек Токтомушев и еще один священнослужитель водворены в ИВС ГУ ГКНБ по Ошу и Ошской области. Следствие продолжается.

В пресс-центре госкомитета задержание священнослужителей пока не комментируют.