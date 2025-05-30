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Власть

Камчыбек Ташиев дал главе Минтранса последнее предупреждение

В преддверии туристического сезона глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сделал жесткое заявление в адрес министра транспорта Абсаттара Сыргабаева, выразив недовольство темпами ремонта дорог в Чолпон-Ате.

«Вам поручили до 1 июня завершить ремонт всех дорог в Чолпон-Ате. Я вижу, что основное дорожное полотно уже уложено, но отсутствует придорожная инфраструктура: нет остановок, лотков, не завершено обустройство тротуаров. Что будем делать, какое решение необходимо принять? До 1 июня остается два дня, а значит, задание не выполнено. Поэтому я даю вам новое поручение — до 1 июля все должно быть полностью завершено. Это последнее предупреждение. Вы меня услышали? 1 июля, когда приедут туристы, подобного бардака быть не должно», — заявил он.

Камчыбек Ташиев также пообещал, что 30 июня лично приедет с инспекцией, и если результаты окажутся неудовлетворительными, он внесет президенту предложение относительно министра.

Ранее в Министерстве транспорта и коммуникаций заявили, что планируют завершить дорожно-ремонтные работы на участке от села Тамчи до Чолпон-Аты до 15 июня. Начальник регионального отдела № 4 департамента дорожного хозяйства Кудайкул Кучуков отметил, что ведутся работы по укладке асфальта, установке искусственных сооружений, подготовке к нанесению разметки и установке дорожных знаков.

Однако, по словам главы ГКНБ, текущие темпы и качество работ вызывают серьезные опасения, особенно учитывая приближение туристического сезона и ожидаемый наплыв гостей в регион.
Ссылка: https://24.kg/vlast/330987/
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