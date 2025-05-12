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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Украина должна немедленно согласиться на переговоры с РФ, заявил Трамп

Киеву следует немедленно согласиться на переговоры с Россией в Турции, считает президент США. Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social написал соответствующий пост.

«Президент Путин не хочет заключать соглашение о перемирии с Украиной. Вместо этого он предлагает встречу в четверг в Турции, чтобы договориться о возможном прекращении кровопролития. Украина должна согласиться на это незамедлительно», — отметил он.

По словам главы Белого дома, «по крайней мере, они смогут определить, возможна ли сделка, а если нет, то европейские лидеры и Соединенные Штаты будут знать, как обстоят дела, и действовать соответственно».

«Я начинаю сомневаться, что Украина пойдет на сделку с Путиным, который слишком занят празднованием Победы во Второй мировой войне, которая не могла быть выиграна (даже близко!) без Соединенных Штатов Америки», — добавил Дональд Трамп.

Владимир Зеленский в ответ на этот пост заявил, что Украина настаивает на необходимости прекращения огня с 12 мая как условия начала переговоров о мирном урегулировании с Россией. Он объявил, что лично прилетит в Стамбул 15 мая.

«Мы ждем с завтрашнего дня прекращения огня — полного и длительного, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Нет смысла затягивать убийства. Буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично. Надеюсь, что россияне на этот раз не будут искать причин, почему они не могут», — написал президент Украины.

Напомним, в ночь на 11 мая лидер России Владимир Путин выступил перед журналистами и сделал несколько заявлений. Он предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные в конце 2022 года, без всяких предварительных условий. Владимир Путин пригласил украинскую делегацию в Стамбул 15 мая.

Вашингтон отреагировал на эту инициативу. Затем на инициативу Путина о прямых переговорах с Украиной отреагировал и Владимир Зеленский. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/328616/
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