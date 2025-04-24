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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Встреча Трампа и Путина может состояться в середине мая

Президент США Дональд Трамп сообщил, что, вероятно, встретится с российским лидером Владимиром Путиным вскоре после своего визита в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ в середине мая.

«Возможно, но, скорее всего, нет. Я думаю, мы встретимся с ним вскоре после этого», — цитирует CNN ответ главы Белого дома на вопрос журналистов, встретится ли он с Путиным в Саудовской Аравии.

Турне Дональда Трампа по трем странам Персидского залива запланировано на 13-16 мая и станет его вторым зарубежным визитом после переизбрания на пост президента. Первый состоится на этих выходных: лидер Соединенных Штатов собирается прилететь в Рим на похороны Папы Римского Франциска.

Ранее в Саудовской Аравии проходили переговоры о прекращении войны России с Украиной.
Ссылка: https://24.kg/vlast/327134/
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