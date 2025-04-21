Скончался Папа Римский Франциск. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Ватикан.

По словам кардинала Кевина Фаррелла, Папа Римский скончался в 7.35 по местному времени в Ватикане. За несколько месяцев до смерти его здоровье значительно ухудшилось. В феврале госпитализирован с бронхитом, позже у него диагностировали двустороннюю пневмонию и начальную почечную недостаточность.

Отметим, вчера Папа Римский, восстановившийся после тяжелой болезни, обратился с пасхальной речью к верующим. Он призывал к миру в Украине и секторе Газа.

Папа Римский Франциск появился перед верующими, собравшимися на площади Святого Петра в Ватикане и помахал им рукой. Его пасхальную речь зачитал архиепископ Диего Равелли.

Папа Римский, как сообщал Ватикан, провел краткую личную встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, приехавшим в Италию. Встреча длилась несколько минут и «предоставила возможность обменяться пасхальными поздравлениями».

Папе Римскому Франциску было 88 лет.