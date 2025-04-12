Ташиев: Если Бакиев вернется в Кыргызстан, будет сразу арестован

Вчерашнее решение Конституционного суда по делу Курманбека Бакиева не имеет никакого отношения к нынешней власти. Об этом заявил в Facebook глава Госкомитета национальной безопасности КР Камчыбек Ташиев.

По его словам, Конституционный суд является независимым органом.

«Приговор Верховного суда в отношении Курманбека Бакиева остается в силе. Поэтому, если он вернется в Кыргызстан, он будет арестован сразу после пересечения границы», – добавил Камчыбек Ташиев.

Напомним, Конституционный суд Кыргызстана рассмотрел заявление адвоката бывшего президента страны Курманбека Бакиева и вынес свое заключение.