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Власть

КС считает допустимым пересмотр дел Курманбека Бакиева при его личном участии

Конституционный суд Кыргызстана (КС) рассмотрел заявление адвоката бывшего президента страны Курманбека Бакиева и вынес свое заключение.

Напомним, Икрамидин Айткулов ранее просил КС КР рассмотреть нормы Уголовно-процессуального кодекса на соответствие Конституции по делу свергнутого главы государства Курманбека Бакиева.

Юрист оспаривал не сами приговоры, а конституционность норм УПК КР, которые применялись при привлечении Бакиева к уголовной ответственности и вынесении решений по его делам.

В частности, адвокат считает, что отсутствие возможности пересмотра заочного приговора в апелляционном и кассационном порядке с непосредственным участием осужденного нарушает конституционное право на справедливое судебное разбирательство, восстановление нарушенных прав всеми предусмотренными законом способами, а также принцип равноправия и состязательности сторон в судопроизводстве.

КС КР считает, что применение заочного уголовного преследования, включая заочное предъявление обвинения и последующее направление дела в суд, является допустимым, но в строго определенных случаях.

«Эти случаи должны быть обусловлены тем, что лицо преднамеренно уклоняется от правосудия и целенаправленно покинуло Кыргызскую Республику, а принятые компетентными органами исчерпывающие меры, включая международно-правовые механизмы по его экстрадиции, оказались безрезультатными.

Таким образом, заочное производство не представляет собой произвольный элемент уголовного процесса, а, напротив, является исключительным инструментом защиты публичного интереса в обеспечении правопорядка и неотвратимости наказания. При этом заочный приговор суда первой инстанции позволяет консолидировать все доказательства и свидетельства, предотвращая их утрату со временем, а также своевременно защитить права и интересы потерпевших. Кроме того, он выполняет важную превентивную функцию, формируя у каждого, включая лицо, уклоняющееся от правосудия, осознание неизбежности наказания. Помимо этого, наличие судебного приговора существенно увеличивает возможности привлечения международных институтов для поимки обвиняемого», — говорится в заключении КС КР.

Вместе с тем Конституционный суд отметил, что, несмотря на отмеченную бесспорную важность предназначения заочного производства, нельзя забывать о том, что даже при условии предоставления государством гарантий, в том числе права на защиту посредством участия адвоката, эти гарантии не могут полностью компенсировать отсутствие самого обвиняемого.

Только его личное присутствие на судебном заседании может обеспечить подлинную состязательность и равноправие сторон, возможность оценить обстоятельства дела и доказательства с точки зрения позиции и аргументов самого обвиняемого.

«Соответственно, любой осужденный в заочном порядке при условии прибытия на территорию Кыргызской Республики, независимо от того, добровольно решил предстать перед судом или же это стало результатом работы компетентных органов,  должен иметь реальную возможность на пересмотр дела с его непосредственным участием.

Только такое правовое регулирование демонстрирует приверженность принципам правового государства и гарантии справедливого правосудия, а также полностью соответствует международным стандартам и устойчивой практике большинства демократических государств», — считают судьи КС КР.

Отметим, Икрамидин Айткулов заявлял, что он не оспаривает законность вынесенных приговоров, а исключительно их конституционность.

При этом он согласен, что его действия направлены на то, чтобы отменить приговор, «если Конституционный суд примет решение в нашу пользу».

Адвокат ранее также подтвердил, что Курманбек Бакиев хочет приехать в Кыргызстан.
Ссылка: https://24.kg/vlast/325750/
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