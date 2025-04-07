Как будет выглядеть Ботанический сад после реконструкции

Управляющий делами президента Каныбек Туманбаев на своей странице в соцсетях показал, как будет выглядеть Ботанический сад имени Энвера Гареева в Бишкеке после реконструкции.

Он отметил, что по поручению главы государства Садыра Жапарова начались работы по ремонту и восстановлению Ботсада.

«Эта территория, которая много лет оставалась без присмотра, к сожалению, превратилась в место с плохой безопасностью и высоким уровнем преступности. В последнее время зафиксированы случаи обитания диких животных, в том числе шакалов, в этом районе. Теперь же этим садам уделят внимание, и территорию вокруг них приведут в порядок. Уберут ограждения, установят систему освещения, обновят тротуары, создадут безопасные и комфортные условия для прогулок и отдыха жителей и гостей города», — написал Каныбек Туманбаев.

отанический сад в столице один из крупнейших в Центральной Азии по площади и составу коллекций растений. В 2025 году ему

статус особо охраняемой природной территории. Однако нынешнее состояние сада удручает: ирригация разрушена, растения засыхают, дорожки забиты сорняками.

Отметим, Б