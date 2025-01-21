Ботсаду имени Энвера Гареева придан статус особо охраняемой территории

Научно-исследовательскому институту «Ботанический сад имени Энвера Гареева» Национальной академии наук Кыргызстана придан статус особо охраняемой природной территории. Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

В документе отмечается, что земельные участки Ботанического сада площадью 127 гектаров по адресу: Бишкек, улица Ахунбаева, 1а; площадью 20,15 гектара по адресу: Бишкек, улица Горького, 135/212; площадью 4,17 гектара по адресу: Нарын, улица Ленина переведены из категории «земли населенных пунктов» в категорию «земли особо охраняемых природных территорий».

Национальной академии наук поручено обеспечить надлежащее соблюдение режима особо охраняемой природной территории.

Ботанический сад имени Энвера Гареева — это научно-исследовательский институт отделения химико-технологических, медико-биологических и сельскохозяйственных наук НАН КР. Создан в марте 1938 года. В 1964-м ему присвоен статус НИИ.

В саду работают четыре лаборатории: древесных и кустарниковых растений, цветочно-декоративных растений, биологии плодовых растений, физиологии устойчивости растений.