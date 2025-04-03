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Власть

Депутатам Жогорку Кенеша служебные электромобили предоставят уже в мае

Депутатам Жогорку Кенеша предоставят служебные автомобили уже в мае текущего года. Об этом 24.kg сообщили источники в парламенте.

По данным источника, депутатам предоставят китайские электромобили LiXiang 7. Вместе с автомобилями предоставляют и водителей. Также депутатам будут давать талоны на заряд электромобилей.

В законе о республиканском бюджете денег на приобретение автомобилей для депутатов не было предусмотрено, однако авто им приобретут на бюджетные деньги.

«Деньги были предусмотрены кабмином на приобретение спецтехники или автобусов для мэрии. Скорее всего, эти деньги будут направлены на покупку машин», — сказал источник.

Ранее депутаты Жогорку Кенеша рассмотрели вопрос предоставления им служебных автомобилей в закрытом режиме. 

Напомним, осенью 2024 года депутаты инициировали законопроект о возвращении служебных автомобилей, ссылаясь на необходимость эффективного исполнения своих обязанностей и взаимодействия с избирателями.

Однако тогда президент Садыр Жапаров не поддержал эту инициативу. А Минфин заявлял, что для реализации закона потребуются дополнительные расходы на закупку машин и увеличение штата водителей, что не предусмотрено в республиканском бюджете на 2025-2026 годы. Позднее, 14 марта президент все же подписал изменения в закон о статусе депутатов Жогорку Кенеша. 

из интернета
Фото из интернета. Электромобиль марки LiXiang 7

Ссылка: https://24.kg/vlast/324810/
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