Служебные авто для депутатов. ЖК вновь рассмотрел вопрос в закрытом режиме

Депутаты Жогорку Кенеша рассмотрели вопрос предоставления им служебных автомобилей в закрытом режиме.
Народные избранники на заседании должны были принять постановление о порядке предоставления и использования служебного автотранспорта.
В пресс-службе 24.kg отказались предоставлять информацию о марке и количестве машин, которые будут переданы депутатам.
Отметим, в сентябре 2022 года служебные автомобили получили 18 из 19 женщин — депутатов парламента.
14 марта этого года депутатам Жогорку Кенеша разрешили пользоваться служебными автомобилями. Президент подписал соответствующие изменения в закон.
Напомним, осенью 2024 года депутаты инициировали законопроект о возвращении служебных автомобилей, ссылаясь на необходимость эффективного исполнения своих обязанностей и взаимодействия с избирателями.
Однако тогда президент Садыр Жапаров не поддержал эту инициативу. А Минфин заявлял, что для реализации закона потребуются дополнительные расходы на закупку машин и увеличение штата водителей, что не предусмотрено в республиканском бюджете на 2025-2026 годы.