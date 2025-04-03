Служебные авто для депутатов. ЖК вновь рассмотрел вопрос в закрытом режиме

Депутаты Жогорку Кенеша рассмотрели вопрос предоставления им служебных автомобилей в закрытом режиме.

Народные избранники на заседании должны были принять постановление о порядке предоставления и использования служебного автотранспорта.

В пресс-службе 24.kg отказались предоставлять информацию о марке и количестве машин, которые будут переданы депутатам.

Отметим, в сентябре 2022 года служебные автомобили получили 18 из 19 женщин — депутатов парламента.

14 марта этого года депутатам Жогорку Кенеша разрешили пользоваться служебными автомобилями. Президент подписал соответствующие изменения в закон.

Напомним, осенью 2024 года депутаты инициировали законопроект о возвращении служебных автомобилей, ссылаясь на необходимость эффективного исполнения своих обязанностей и взаимодействия с избирателями.

Однако тогда президент Садыр Жапаров не поддержал эту инициативу. А Минфин заявлял, что для реализации закона потребуются дополнительные расходы на закупку машин и увеличение штата водителей, что не предусмотрено в республиканском бюджете на 2025-2026 годы.