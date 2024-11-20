Вернуть депутатам служебные авто. ЖК рассмотрит законопроект в закрытом режиме

Жогорку Кенеш два законопроекта рассмотрит без трансляции и журналистов. Такое предложение внес вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев.

Первый законопроект — изменения в Закон «О статусе Жогорку Кенеша». Этим законопроектом парламентарии хотят вернуть себе служебные автомобили.

«Депутатам парламента необходимо эффективно исполнять указанные полномочия. Кроме того, они тесно сотрудничают с народом и ветвями власти. Депутаты Жогорку Кенеша должны посещать мероприятия, а также ознакомляться с проблемами в регионах, поднятыми избирателями. В связи с этим возникает необходимость в служебном автотранспорте, и для регулирования порядка его предоставления разработан данный проект закона», — говорится в справке-обосновании к законопроекту.

Отметим, накануне президент Садыр Жапаров отказал депутатам в возвращении служебных автомобилей.

Второй законопроект — учреждение медали Жогорку Кенеша «Мыйзам чыгаруу ишин онуктурууго кошкон салымы учун» (за вклад в законотворчество). Справка-обоснование и прочая документация к законопроекту не опубликованы на сайте Жогорку Кенеша.