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Власть

Вернуть депутатам служебные авто. ЖК рассмотрит законопроект в закрытом режиме

Жогорку Кенеш два законопроекта рассмотрит без трансляции и журналистов. Такое предложение внес вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев.

Первый законопроект — изменения в Закон «О статусе Жогорку Кенеша». Этим законопроектом парламентарии хотят вернуть себе служебные автомобили.

«Депутатам парламента необходимо эффективно исполнять указанные полномочия. Кроме того, они тесно сотрудничают с народом и ветвями власти. Депутаты Жогорку Кенеша должны посещать мероприятия, а также ознакомляться с проблемами в регионах, поднятыми избирателями. В связи с этим возникает необходимость в служебном автотранспорте, и для регулирования порядка его предоставления разработан данный проект закона», — говорится в справке-обосновании к законопроекту.

Отметим, накануне президент Садыр Жапаров отказал депутатам в возвращении служебных автомобилей.

Второй законопроект — учреждение медали Жогорку Кенеша «Мыйзам чыгаруу ишин онуктурууго кошкон салымы учун» (за вклад в законотворчество). Справка-обоснование и прочая документация к законопроекту не опубликованы на сайте Жогорку Кенеша.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311681/
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