Депутатам Жогорку Кенеша не вернут служебные авто. Президент не поддержал идею

Президент Садыр Жапаров отказал в возвращении служебных автомобилей депутатам ЖК. Об этом стало известно на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту.

Нардепы отклонили законопроект о внесении изменений в Закон «О статусе депутата Жогорку Кенеша». Ранее глава государства вернул его в парламент с возражениями для повторного рассмотрения. Но, как отмечается, согласительная группа не смогла прийти к единому решению.

Заместитель министра финансов Жибек Дуйшеева отметила, что для реализации закона требовались покупка дополнительных машин и увеличение штата водителей. Выделение дополнительных средств на эти цели не предусмотрено в республиканском бюджете на 2025-2026 годы.

Замглавы Минфина напомнила, что, согласно пункту 3 статьи 86 Конституции, проекты законов, предусматривающие увеличение расходов, покрываемых за счет государственного бюджета, принимаются Жогорку Кенешем после определения кабинетом министров источника финансирования.

Она добавила, что в декабре 2021-го Садыр Жапаров создал единое управление делами президента, которое отвечает за материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности главы государства, парламента, кабмина, администрации президента и аппарата ЖК.

Исходя из вышеперечисленного, глава государства посчитал нецелесообразным возвращать служебные авто народным избранникам.

Напомним, в 2021 году Садыр Жапаров подписал указ об оптимизации расходов республиканского бюджета, согласно которому поручалось снизить расходы на содержание депутатов Жогорку Кенеша, сократить штатные должности заместителей министров, запретить закупать за счет бюджетных средств служебные машины, проводить капремонт административных зданий и служебных помещений. Кроме этого, говорилось о вводе запрета на командировки за границу за счет бюджетных средств.