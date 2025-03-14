12:32
USD 87.45
EUR 95.09
RUB 1.01
Власть

Депутатам Жогорку Кенеша разрешили пользоваться служебными автомобилями

Президент Садыр Жапаров 11 марта подписал закон, вносящий изменения в законодательство о статусе депутатов Жогорку Кенеша.

Документ, принятый парламентом 6 февраля 2025 года, уточняет порядок предоставления и использования служебного автотранспорта.

Согласно поправке, порядок предоставления уполномоченным органом служебного автотранспорта депутатам парламента определяется кабмином. Порядок пользования служебным автотранспортом определяется положением Жогорку Кенеша.

Также теперь парламентариям официально разрешено пользоваться личными автомобилями «в связи с осуществлением своих полномочий».

Документ опубликован в газете «Эркин Тоо» и вступает в силу с сегодняшнего дня.

Напомним, осенью 2024 года депутаты инициировали законопроект о возвращении служебных автомобилей, ссылаясь на необходимость эффективного исполнения своих обязанностей и взаимодействия с избирателями.

Читайте по теме
Вернуть депутатам служебные авто. ЖК рассмотрит законопроект в закрытом режиме

Однако тогда президент Садыр Жапаров не поддержал эту инициативу. А Минфин заявлял, что для реализации закона потребуются дополнительные расходы на закупку машин и увеличение штата водителей, что не предусмотрено в республиканском бюджете на 2025-2026 годы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/322804/
просмотров: 342
Версия для печати
Материалы по теме
Жогорку Кенеш узурпирован. Султанбаю Айжигитову вновь не дали высказаться
В Жогорку Кенеше отремонтируют большой зал заседаний. Каким он станет
Депутат Акылбек Тумонбаев раскритиковал мэрию города Каракола за плохую работу
В Ошской области заместители акимов получили служебные автомобили
Медики Лейлекской райбольницы попросили депутата поднять вопрос о зарплате
Новая система выборов в Жогорку Кенеш. Ее плюсы и минусы устами депутатов
В Жогорку Кенеше хотят снять председателя одного из комитетов
Гулшаркан Култаева стала членом ЦИК
Администрация президента поддержала изменение системы выборов в Жогорку Кенеш
Депутат Жогорку Кенеша Гулшаркан Култаева сдала мандат
Популярные новости
Депутаты ЖК&nbsp;против выделения ГИК $200&nbsp;миллионов, предоставляемых Кореей Депутаты ЖК против выделения ГИК $200 миллионов, предоставляемых Кореей
В&nbsp;Минобразования еще не&nbsp;решили, кто будет летом делать ремонт в&nbsp;школах В Минобразования еще не решили, кто будет летом делать ремонт в школах
Супруга Акылбека Жапарова вернула государству приватизированное здание детсада Супруга Акылбека Жапарова вернула государству приватизированное здание детсада
В&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;полгода ввели запрет на&nbsp;импорт кузовов автомобилей В Кыргызстане на полгода ввели запрет на импорт кузовов автомобилей
Бизнес
Все сервисы ГИК в&nbsp;MegaPay: оформление ипотеки в&nbsp;несколько кликов быстро и&nbsp;удобно Все сервисы ГИК в MegaPay: оформление ипотеки в несколько кликов быстро и удобно
Почему кыргызстанцы массово подключаются к&nbsp;новому тарифу &laquo;Семья Премиум&raquo; от&nbsp;О!? Почему кыргызстанцы массово подключаются к новому тарифу «Семья Премиум» от О!?
Борцы с&nbsp;киберпреступностью Кыргызстана встретились на&nbsp;гольф-турнире Борцы с киберпреступностью Кыргызстана встретились на гольф-турнире
Техника и&nbsp;оборудование в&nbsp;лизинг от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Техника и оборудование в лизинг от «Элдик Банка»
14 марта, пятница
12:21
Перемирие с Украиной. Белый дом заявил об «осторожном оптимизме» Перемирие с Украиной. Белый дом заявил об «осторожном о...
12:20
«Сбербанк» откроет в Бишкеке инновационную «Школу 21»
12:06
По проекту «Безопасный город» у кабмина требуют компенсацию за упущенную выгоду
12:01
Депутатам Жогорку Кенеша разрешили пользоваться служебными автомобилями
12:00
Цены в Кыргызстане. Продукты дорожают, непродовольственные товары дешевеют