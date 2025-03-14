Депутатам Жогорку Кенеша разрешили пользоваться служебными автомобилями

Президент Садыр Жапаров 11 марта подписал закон, вносящий изменения в законодательство о статусе депутатов Жогорку Кенеша.

Документ, принятый парламентом 6 февраля 2025 года, уточняет порядок предоставления и использования служебного автотранспорта.

Согласно поправке, порядок предоставления уполномоченным органом служебного автотранспорта депутатам парламента определяется кабмином. Порядок пользования служебным автотранспортом определяется положением Жогорку Кенеша.

Также теперь парламентариям официально разрешено пользоваться личными автомобилями «в связи с осуществлением своих полномочий».

Документ опубликован в газете «Эркин Тоо» и вступает в силу с сегодняшнего дня.

Напомним, осенью 2024 года депутаты инициировали законопроект о возвращении служебных автомобилей, ссылаясь на необходимость эффективного исполнения своих обязанностей и взаимодействия с избирателями.



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Однако тогда президент Садыр Жапаров не поддержал эту инициативу. А Минфин заявлял, что для реализации закона потребуются дополнительные расходы на закупку машин и увеличение штата водителей, что не предусмотрено в республиканском бюджете на 2025-2026 годы.