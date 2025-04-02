12:40
USD 86.66
EUR 93.75
RUB 1.03
Власть

Некие силы пытаются запретить кок-бору — Балбак Тулобаев

На заседании Жогорку Кенеша депутат Балбак Тулобаев заявил, что после несчастного случая в кок-бору некие силы пытаются запретить эту игру в Кыргызстане.

«Кок-бору — национальная игра кыргызов. Это наша гордость. А несчастные случаи бывают в любом виде спорта: футболе, боксе, борьбе, хоккее. Из-за недавнего несчастного случая арестовали игрока и тренера», — сказал Балбак Тулобаев.

Депутат считает, что нужно либо ужесточить правила игры, либо включить новые правила и продолжать играть, но из-за одного несчастного случая нельзя лишать людей национальной игры.

Напомним, 12 марта в селе Кожомкул (Военно-Антоновка) во время матча по кок-бору скончался 44-летний игрок Мирлан Сраждинов. Он наклонился, пытаясь поднять тушу с земли, и в этот момент в него врезалась лошадь другого игрока.

Мужчина скончался до приезда медиков. У него были открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, открытый перелом лобной кости, травма правого глаза с выдавливанием содержимого, закрытые переломы носа и верхней челюсти.

Возбуждено дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Спортсмен, лошадь которого врезалась в игрока, арестован, а судья отпущен под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324688/
просмотров: 210
Версия для печати
Материалы по теме
Смерть игрока кок бору. Суд арестовал спортсмена, а судью матча освободил
Смерть игрока на поле. Турнир по кок бору возобновится 15 марта
Смерть игрока на кок бору. Задержаны его противник и судья матча
Погибший во время кок бору игрок выступал за Сокулук против команды из Оша
От Олимпиады до Игр кочевников: звездные достижения Кыргызстана
Скандал на ВИК. ГКНБ нашел кыргызстанца, опубликовавшего провокационный ролик
ВИК-2024. Федерация по кок бору КР считает судейство на кокпаре несправедливым
Федерация по кок бору Кыргызстана предложила матч-реванш сборной Казахстана
В Чолпон-Ате 14 команд по кок-бору борются за Кубок президента
Курманкул Зулушев больше не президент Федерации кок бору
Популярные новости
Дискредитирует власть. Эдиль Байсалов недоволен работой Счетной палаты Дискредитирует власть. Эдиль Байсалов недоволен работой Счетной палаты
Большой план для Иссык-Куля. Глава области рассказал, что изменится за&nbsp;10&nbsp;лет Большой план для Иссык-Куля. Глава области рассказал, что изменится за 10 лет
Задержание налоговиков. Уволенные сотрудники ГНС хотят вернуться к&nbsp;работе Задержание налоговиков. Уволенные сотрудники ГНС хотят вернуться к работе
Садыр Жапаров: Закрепление госграницы&nbsp;&mdash; это шаг к&nbsp;безопасности и&nbsp;развитию Садыр Жапаров: Закрепление госграницы — это шаг к безопасности и развитию
Бизнес
Открытие ИП&nbsp;счета онлайн в&nbsp;MegaPay&nbsp;&mdash; быстро, удобно, без визита в&nbsp;банк Открытие ИП счета онлайн в MegaPay — быстро, удобно, без визита в банк
Первый в&nbsp;Кыргызстане премиальный тариф с&nbsp;бесплатным VIP-номером от&nbsp;MEGA Первый в Кыргызстане премиальный тариф с бесплатным VIP-номером от MEGA
Как защитить личные данные в&nbsp;интернете с&nbsp;помощью VPN Как защитить личные данные в интернете с помощью VPN
Честная рассрочка для покупок на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; без переплат и&nbsp;комиссий Честная рассрочка для покупок на O!Market — без переплат и комиссий
2 апреля, среда
12:38
Злоупотребление должностным положением. Задержан начальник колонии-поселения № 44 Злоупотребление должностным положением. Задержан началь...
12:36
Вырубку деревьев и снос забора в Ботаническом саду прокомментировали в НИИ
12:34
Тестирование детей мигрантов при приеме в школы прокомментировал глава Госдумы
12:32
Инфо об увольнении министра образования — фейк
12:27
Некие силы пытаются запретить кок-бору — Балбак Тулобаев