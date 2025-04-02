На заседании Жогорку Кенеша депутат Балбак Тулобаев заявил, что после несчастного случая в кок-бору некие силы пытаются запретить эту игру в Кыргызстане.

«Кок-бору — национальная игра кыргызов. Это наша гордость. А несчастные случаи бывают в любом виде спорта: футболе, боксе, борьбе, хоккее. Из-за недавнего несчастного случая арестовали игрока и тренера», — сказал Балбак Тулобаев.

Депутат считает, что нужно либо ужесточить правила игры, либо включить новые правила и продолжать играть, но из-за одного несчастного случая нельзя лишать людей национальной игры.

Напомним, 12 марта в селе Кожомкул (Военно-Антоновка) во время матча по кок-бору скончался 44-летний игрок Мирлан Сраждинов. Он наклонился, пытаясь поднять тушу с земли, и в этот момент в него врезалась лошадь другого игрока.

Мужчина скончался до приезда медиков. У него были открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, открытый перелом лобной кости, травма правого глаза с выдавливанием содержимого, закрытые переломы носа и верхней челюсти.

Возбуждено дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Спортсмен, лошадь которого врезалась в игрока, арестован, а судья отпущен под домашний арест.