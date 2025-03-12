В Военно-Антоновке во время игры кок бору от травмы головы скончался игрок

В селе Военно-Антоновка во время игры кок бору скончался игрок. Момент инцидента показали в прямом эфире одного из YouTube-каналов.

Это произошло сегодня, 12 марта, в селе Военно-Антоновка во время игры кок бору в честь Нооруза. 44-летний игрок Мирлан Сраждинов, пытаясь поднять тушу с земли, наклонился, и в этот момент в него врезалась лошадь другого игрока. Сраждинов упал на землю без сознания.

В Службе скорой медицинской помощи 24.kg сообщили, что мужчина скончался до приезда медиков от открытой черепно-мозговой травмы.