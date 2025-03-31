Институт омбудсмена впервые подготовил годовой отчет за свой счет. Об этом сказано на встрече акыйкатчи Джамили Джаманбаевой со спикером парламента Нурланбеком Тургунбеком уулу.

По данным пресс-службы Жогорку Кенеша, омбудсмен проинформировала торага о проделанной работе и планах. Она рассказала, что в прошлом году от граждан поступило более 11 тысяч обращений, большая часть которых касалась деятельности правоохранительных, судебных органов, а также социальных вопросов.

Кроме того, Джамиля Джаманбаева сообщила, что если ранее годовые отчеты института омбудсмена о состояния прав и свобод человека в стране готовились при поддержке доноров, то в 2024 году впервые этот документ был подготовлен самостоятельно.

Джамиля Джаманбаева добавила, что, согласно данным прошлогоднего доклада омбудсмена, предложения Жогорку Кенеша были выполнены на 68 процентов, тогда как ранее этот показатель не превышал 20 процентов. Она также отметила, что рекомендации института государственным органам исполнены на 91 процент.

Торага Нурланбек Тургунбек уулу подчеркнул, что ни одно обращение не должно оставаться без внимания и должно быть тщательно изучено. Он призвал уделять особое внимание защите прав детей и соотечественников за рубежом.