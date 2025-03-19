Султанбай Айжигитов обвинил Динару Ашимову в превышении должностных полномочий

На заседании Жогорку Кенеша депутат Султанбай Айжигитов обвинил лидера фракции «Ыйман нуру» Динару Ашимову в превышении должностных полномочий и потребовал от нее публичных извинений за исключение его из вышеуказанного депутатского объединения.

Он отметил, что независимость и неприкосновенность депутата ЖК регламентируется Конституцией КР, законами «О регламенте Жогорку Кенеша» и «О статусе депутата ЖК», а также находятся под защитой народа и государства.

Нардеп напомнил, что 5 марта на общем собрании парламента он, как гражданин, аксакал, депутат, выполняя волю избравшего его народа, выразил свою позицию по проекту известного всем соглашения.

«Хочу подчеркнуть, что я выразил свою независимую депутатскую позицию, а не позицию фракции. В связи с чем лидер фракции «Ыйман нуру» Динара Ашимова созвала экстренное заседание, где заявила, что Айжигитов не согласовал текст своего выступления и якобы подставил фракцию, так и не объяснив в чем суть подставы. Здесь необходимо заметить, что ни в одном документе, регламентирующем деятельность депутата нет обязательного согласования содержания выступления нардепа с фракцией. Ибо это противоречит всем законам. 10-минутное время может использоваться и для выражения своей точки зрения, а не только фракции», — сказал Султанбай Айжигитов.

Он подчеркнул, что у лидера фракции нет права и полномочий инициировать или ставить на голосование вопрос об исключении депутата из фракции. Ни в одном НПА, регламентирующем деятельность ЖК, не такого понятия как исключение из фракции.

«Несмотря на отсутствие таких полномочий, Динара Ашимова своим волюнтаристским решением вынесла на заседание вопрос об исключения депутата из фракции. Подчеркиваю, за его независимое выражение депутатской позиции, что является вопиющим нарушением конституционных гарантий независимости и неприкосновенности депутата ЖК. Тем самым Ашимова совершила умышленное преступление, превысила свои должностные полномочия, посягнув на конституционные права народного избранника», — заявил Султанбай Айжигитов.

Он заметил, что данные деяния Динары Ашимовой соответствуют признакам состава преступления, предусмотренной частью 3 статьи 338 «Превышении власти» УК КР, наказывается штрафом от 10 тысяч до 20 тысяч расчетных показателей (100-200 тысяч сомов) или лишением свободы с конфискацией имущества с лишением права занимать определенные должности.

Кроме того нардеп считает, что Динара Ашимова, злоупотребляя своим должностным положением, занимается служебным подлогом и это может подтвердить его заместитель Замирбек Мамасадыков.

На основании вышеизложенного Султанбай Айжигитов потребовал:

отменить незаконное решение фракции «Ыйман нуру» об исключении его из фракции;

публичное извинение от Динары Ашимовой;

добровольно сложить полномочия лидера фракции;

Нардеп заключил, что в противном случае эти требования будут реализованы через Генеральную прокуратуру.

Объединенный комитет Жогорку Кенеша без обсуждения одобрил соглашения между Кыргызстаном и Таджикистаном по государственной границе.

В частности, депутаты одобрили:

проект договора между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан о государственной границе;

проект соглашения между странами о строительстве и использовании автомобильных дорог, обустройстве и использовании перекрестков;

проект соглашения между кабинетом министров Кыргызстана и правительством Таджикистана по обеспечению доступа к водохозяйственным и энергетическим объектам.

Напомним, 5 марта, Султанбай Айжигитов на заседании парламента высказал мнение о том, что Кыргызстану нужно вернуть село Достук, не делить с соседями водозабор «Головной» 50 на 50 и не отдавать земли вокруг анклава Ворух. После этого его исключили из парламентской фракции «Ыйман нуру».

27 февраля шесть комитетов Жогорку Кенеша рассмотрели и одобрили ратификацию соглашения между Кыргызстаном и Таджикистаном по государственной границе.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что в течение месяца будет завершен процесс ратификации соглашения по госгранице. Договор подписан 21 февраля в Бишкеке по итогам переговоров правительственных делегаций по делимитации кыргызско-таджикской границы.